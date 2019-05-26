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حكم بإعدام ثلاثة فرنسيين من عناصر "داعش" فى العراق

الأحد، 26 مايو 2019 01:57 م
حكم بإعدام ثلاثة فرنسيين من عناصر "داعش" فى العراق العراق
كتبت – هناء أبو العز
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حكمت محكمة عراقية، اليوم الأحد، بالإعدام على ثلاثة فرنسيين، أدينوا بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي.
 
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول قضائي القول إن محكمة عراقية حكمت على ثلاثة مواطنين فرنسيين بالإعدام بعد إدانتهم بالانضمام للتنظيم الإرهابي، وأمامهم 30 يوما للاستئناف على الحكم.
 
وذكرت الوكالة أن المحكوم عليهم هم كيفن جونوت وليونارد لوبيز وسالم ماشو، وكان قد تم القبض عليهم في سوريا على أيدي قوة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت الوكالة إلى أنهم أول ثلاثة فرنسيين يتلقون أحكام الإعدام في العراق، حيث نقلوا للمحاكمة.
 
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش"  في ديسمبر2017 ، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

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العراق

داعش

تنظيم ارهابى

مكافحه الارهاب


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