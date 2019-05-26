حقائق لا تعرفها عن مرض التصلب المتعدد.. أبرزها النساء الأكثر عرضة

فاطمة ياسر

مرض التصلب المتعدد من أخطر الأمراض التى يصاب بها الملايين، فهو مرض يؤثر بشكل كبير على أعصاب الجسم ويتسبب فى عدم قدرة الشخص على الحركة أو ممارسة حياته بشكل طبيعى، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز الحقائق والأعراض الخاص بهن وفقًا لموقع "webmed".

هناك نسبة كبيرة من الأشخاص المصابين بمرض التصلب المتعدد دون علمهم لأن أعرضه تكون خفية وغير واضحة لدى الشخص، فهو من الأمراض المناعية والتى تؤثر على أعصاب الجسم ولذا يعد أيضًا من الأمراض التى تؤثر وتسبب اضطرابات عصبية.

من الأمراض التى تتسبب فى إعاقة الشخص والتى تساهم بشكل كبير فى عدم القدرة على الحركة أو ممارسة الحياة بشكل طبيعى، لأنه يدمر الجهاز العصبى المركزى بالجسم.

النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض عن الرجال، ويصاب به الأشخاص فى العمر ما بين 20 إلى 40 عامًا.

وهناك العديد من الأعراض التى يجب معرفتها لسهولة الإلحاق بالمرض قبل أن يتمكن من الجسم، كإصابة الشخص بالرؤية المشوشة، وعدم القدرة على الإبصار بشكل جيد، التعرض لآلم فى الأيدي والقدمين والوخز بهن وعدم القدرة على حمل الاشياء نتيجة لتعرض الأطراف للضعف، فضلا عن الإرهاق الدائم وضعف شديد فى الذاكرة.