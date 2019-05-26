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حزب أردوغان يلجأ للفبركة لاتهام معارض تركى بشرب الماء فى نهار رمضان

الأحد، 26 مايو 2019 10:20 ص
حزب أردوغان يلجأ للفبركة لاتهام معارض تركى بشرب الماء فى نهار رمضان أكرم أوغلوا
كتب- هاشم الفخرانى
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يلجأ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان دوماً إلى أساليب رخيصة وملتوية لإلصاق التهم بمعارضيه والنيل منهم ، ونشر أحد قيادات حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه أردوغان صورة مفبركة لمرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو وهو يحتسى المياه سرا خلال شهر رمضان الكريم.

 

وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أنه تبين أن هذه الادعاءات غير صحيحة، إذ أن الصورة المذكورة تم التقاطها قبيل الكلمة التي ألقاها إمام أوغلو في السابع عشر من أبريل الماضى، أمام مبنى بلدية إسطنبول بعد تسلّمه محضر تنصيبه.

 

أكرم أوغلوا
أكرم أوغلوا

 

وتشير معلومات موقع Teyit.org، المتخصص في فحص مصداقية المعلومات، إلى أن الصورة التقطت خلال الكلمة التي ألقاها إمام أوغلو عقب حفل تسلمه محضر التنصيب رئيسا لبلدية إسطنبول.

 

وتُظهر الصورة إمام أوغلو وهو يستعد لإلقاء كلمة من أعلى حافلة حملته الانتخابية أمام مبنى البلدية، والتقط الصورة مصور الوكالة الأوروبية للصور الصحفية، سدات سونا، في السابع عشر من أبريل الماضى .

 

وبالإمكان العثور على الصور التي التقطها المصور الآخر الذي كان على متن هذه الحافلة، بوراك كارا، عبر موقع Getty Images.

 

تجدر الإشارة إلى أن شهر رمضان بدأ في السادس من مايو الجاري، أي أنه كان لا يزال هناك بضعة أيام قبل مجيء الشهر الكريم أثناء إلقاء إمام أوغلو هذه الكلمة.

 

 

 


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رجب طيب اردوغان

أكرم أوغلوا

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