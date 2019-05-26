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حبس متهمة بالاستيلاء على 12 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم

الأحد، 26 مايو 2019 05:59 م
حبس متهمة بالاستيلاء على 12 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بحبس متهمة  4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات فى الاستيلاء على 12 مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهمين اشتركا فى الاستيلاء على الأموال بقصد توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصول أصحابها على أرباح سنوية، ولم يلتزما بدفع الأرباح وامتنعا عن رد المبالغ.

وأضافت التحريات أن المتهمة الرئيسية وهى ربة منزل وسبق اتهامها والحكم عليها فى قضية "استيلاء على أموال"، والمتهم الثانى عامل "زوج الأولى" سبق اتهامه والحكم عليه فى قضية "استيلاء"، تلقيا مبالغ من الشاكين بلغت 12 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح سنوية واعترفت المتهمة بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع زوجها، وأمرت النيابة بضبط وإحضار الزوج.

 


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