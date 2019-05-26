حبس عاطل لحيازته 20 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 20 طربة حشيش بقصد الاتجار به على عملائه، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان.

تم عمل كمين وألقى القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3.500 كيلو جرام وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الاتجار به علي عملائه والمبلغ المالي من حصيلة البيع، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.