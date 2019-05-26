جنايات شبين الكوم تقضى بحبس عاطل عاما لاتجاره فى المواد المخدرة

المنوفية - محمد فتحى

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحبس "عمرو. س. خ"، عاطل، سنة لاتجاره فى المواد المخدرة بدائرة مركز أشمون.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، وعضوية المستشارين شريف كامل عدلى وعلاء سمير حسن ومحمد عبد العليم رضوان.

كان اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون، من ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة المركز، فتحرر محضر بالواقعة وأحالته النيابة للمحاكمة الجنائية التى أصدرت حكمها السابق.