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جريمة حول العالم.. "مانسن" تزعم طائفة تبرر القتل وممثلة شهيرة أبرز ضحاياه

الأحد، 26 مايو 2019 06:47 م
جريمة حول العالم.. "مانسن" تزعم طائفة تبرر القتل وممثلة شهيرة أبرز ضحاياه تشارلز مانسن والممثلة شارون تيت
كتب كريم صبحى
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قاتل متسلسل بث الرعب بين سكان ولاية كاليفورنيا فى فترة الستينات، وتزعم طائفة عقائدية تبرر القتل، وكان من ضمن ضحاياه الممثلة الشهير "شارون تيت".

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تشارلز مانسن 

"تشارلز مانسن" كان يشتهر بوضع وشماً معقوفا على جبينه، وكون تشكيل عصابى من أفراد عائلته وأصدقائه، ارتكبوا جرائم بشعة هزت المجتمع الأمريكى  حيث وصل عدد ضحاياهم إلى 14 شخصا .

عاش "مانسن" طفولة بائسة  كانت سببا فى سلوكه العدوانى، حيث ولد "مانسن" طفل سفاح، نتيجة علاقة غير شرعية بين أمه وأحد الأشخاص، ولم يضع له اسم أب فى شهادة الميلاد الإ بالإشارة إلى أمه التى تزوجت بعد ذلك من وليام "مانسن" حتى حصل السفاح على اسم زوج امه ولم يعرف طيلة حياته والده الحقيقى .

بدأ" مانسن" حياته الإجرامية بسرقة المتاجر والمحلات تحت تهديد السلاح، وتم القبض عليه وصنفته الشرطة الأمريكية "رجل خطر" وتم سجنه، وعقب خروجه من السجن فى عام 1976 تعرف على فتاة ليل فى مدينة سان فرانسيسكو، وأقنعها بجلب 18 فتاة وسيدة تعيش معهما وكون ما عرف له "عائلة مانسن".

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 تشارلز مانسن 

بدأت عصابته فى ارتكاب أولى جرائمها فى 1969 بأوامر من زعيمهم "مانسن"، بقتل صديقه "غاري هينمان" حيث ظن "مانسن" أنه يحتفظ بأموال طائلة فى منزله واقتحمت العصابة مسكنه وقتلته بعد احتجازه يومين .

من أشهر ضحايا  السفاح الأمريكى هى الممثلة الشهيرة "شارون تيت "، حيث أصدر "مانس" أوامره لعصابته باقتحام منزل صديقه "تيرى ميلشر"، بسبب رفض "ميلشر" طلب "مانسن" بتسجيل البوم غنائى له، حيث كان المجرم الأمريكى ملهما بالموسيقى، لكن ميلشر كان ترك ذلك المنزل وأجره للمخرج السينمائى رومان بولنسكي وزوجته الممثلة "شارون تيت" .

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 الممثلة شارون تيت 

انطلقت عصابة "مانسن" إلى المنزل، وقتلوا كل من قابلوه 4 أشخاص من بينهم الممثلة "شارون تيت" التى كانت حامل فى الشهر الثامن، وقبل رحيلهم استخدمت العصابة دماء الضحية فى كتابة كلمة "خنزير" خارج المنزل .

لم تكتفى أفراد العصابة بتك الجريمة، ولكنهم توجهوا الى أحد المتاجر الشهيرة وقتلوا مالك المحل وزوجته طعنا حتى الموت.

صدر حكم على مانسون وعدد من أفراد عصابته  بالإعدام، لكن بعد إلغاء عقوبة الاعدام فى كاليفورنيا تحولت الأحكام الى السجن مدى الحياة، حيث أمضى مانسون 48 عاما متواصلة فى السجن منذ 1969 وحتى وفاته عام 2017 .

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