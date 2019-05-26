جامعة دمنهور: حالات الغش فى الامتحانات فردية.. ولدينا برامج تقوية للمتعثرين

كتب وائل ربيعى

قال الدكتور عبيد عبد العاطى صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن نسبة حالات الغش فى امتحانات الكليات لا تُذكر، وذلك بفضل التطبيق الشامل لإجراءات قانون تنظيم الجامعات فى مكافحة الغش.

وأضاف، أنه لا توجد أية حالات غش فى امتحانات الكليات العملية حتى الآن، وكل حالات الغش فى الكليات النظرية فردية، مشيرا إلى أن التصحيح الإلكترونى للامتحانات يواجه ظاهرة الغش بشكل قوى.

وأشار رئيس جامعة دمنهور، إلى أن الجامعة بصدد إنتاج برامج تقوية للمتعثرين دراسيا؛ لمساعدتهم على تجاوز الامتحانات والمرحلة الجامعية، متابعا: "نتعامل مع الظواهر المختلفة من خلال توفير العلاج ثم المنع".