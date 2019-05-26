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توريد 94% من المستهدف بموسم القمح لصوامع وشون القليوبية منذ بدء الموسم

الأحد، 26 مايو 2019 11:59 ص
توريد 94% من المستهدف بموسم القمح لصوامع وشون القليوبية منذ بدء الموسم قمح- أرشيفية
القليوبية ــ إبراهيم سالم
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أعلن السيد الصباحي وكيل مديرية التموين بالقليوبية، توريد 99792 طن و382 كيلو قمح خلال شهر منذ انطلاق موسم الحصاد حتي الآن، وذلك بنسبة 94%، مشيرا إلى أن المستهدف تحقيقه هذا العام من الأقماح 106 آلاف طن، ويجري توريدها لصوامع مسطرد وبنها وبنكر الهدي بشبرا الخيمة.
 
وأشار "الصباحي"، إلى أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين، تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة، والجهة المسوقة والقباني، وأمين الشونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها، وصرف قيمتها خلال 48 ساعة  للمزارعين.
 
وتابع، أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة، لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التى تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، مشيرا إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هي "صوامع مسطرد، بنكرى الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية، و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفرسعد بحيري" التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.
 
ومن ناحيته، أكد المحافظ، أنه تم التوجيه بضرورة التسهيل على المزارعين والتجار وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة منتظمة وسريعة للتخفيف من عبء المزارعين وعدم انتظارهم كثيرا أمام الشون، كما شدد على ضرورة تواجد خدمة أمنية ومرورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز.
 
وأصدر المحافظ، توجيهاته بإصدار تقارير يومية عن الكميات الموردة وتذليل أى صعوبات تحدث أثناء عمليات التوريد على أن تقوم جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستلام من المواطنين وعدم تأخيرهم أثناء تنفيذ عملية التسليم وسرعة سداد المبالغ المستحقة وعدم تأخيرها.
 
 
 

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