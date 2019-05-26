توريد 170 ألف و 310 طن قمح لشون وصوامع أسوان وأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى - أسوان - ندى سليم

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الأحد، أنه تم توريد ٥٥ ألف و٣١٠ طن من محصول القمح إلى الصوامع والشون المختلفة بنطاق المحافظة حتى الوقت الحالي، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بمختلف القرى والمراكز والمدن.

ومن جانبه أوضح المهندس عاطف حسن مدير عام مديرية الزراعة بأسوان، بأن الكميات التى تم توريدها شملت 4622 طن بصومعة أسوان و899 طن بشونة كوم أمبو و17 ألف و95 طن بصومعة إدفو، بجانب 32 ألف و 694 طن بصومعة المفالسة، لافتاً إلى أن الموسم الحالى بدأ منذ منتصف إبريل الجارى ويستمر حتى نهاية مايو، ومن المتوقع توريد 75 ألف طن من الأقماح يتم حصادها من المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل زمام المحافظة بإجمالى 56 ألف و 340 فدان وبمتوسط 18 أردب للفدان.

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط فى تصريح خاص "لليوم السابع" أن إجمالى ما تم توريده حتى اليوم الأحد بلغ 115 ألف طن بمختلف الشون والصوامع والهناجر، موضحا أن توريد القمح مستمر بأماكن الإستلام المختلفة بمراكز محافظة أسيوط.

وأوضح إسماعيل أنه تم فتح الخلية الخامسة بمطاحن بمصر الوسطى وهى إحدى خلايا تخزين الأقماح المستلمة من الأهالى، كما أعلنا عن البدء فى إستلام العبوات البلاستيكية وحتى امتلاء هذه الخلية.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن الفلاح يتقاضى مقابل ما تم توريده فى اليوم الثانى مباشرة للتوريد وهو 655 جنيه للطن درجة نقاوة 22,5 ، و 670 جنيه للطن درجة نقاوة 23 ، و685 للطن درجة نقاوة 23,5

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، قد أعلن عن انتهاء حصاد محصول القمح لعام 2019، بإجمالى مساحة 229 ألفا و84 فدانا، وهى المساحة المزروعة بالقمح هذا العام فى المحافظة، لافتًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا فى الاهتمام بالمزارعين، وتقديم التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.