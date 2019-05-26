تنفيذ 9 عمارات سكنية بالفرافرة بـتكلفة 30 مليون جنيه ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن استكمال تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة الفرافرة بتكلفة 30 مليون و 180 ألف جنيه والذى تم الإنتهاء من تنفيذ أعماله بنسبة 97% .

وقال رئيس فرع الجهاز بالمحافظة، انه يجرى استكمال بناء الوحدات السكنية المشروع والذى يتضمن إقامة 9 عمارات سكنية بإجمالي، 216 وحدة سكنية بواقع 24 وحدة لكل عمارة، وجرى ألانتهاء من 7 عمارات سكنية، وجارى خلال الفترة الحالية، تشطيب عمارتين سكنيتين بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

أضاف عبد المنعم، أن المشروع سينتهى بشكل كامل، فى ديسمبر 2019، تمهيدا لتسليمه للوحدة المحلية لمركز الفرافرة.