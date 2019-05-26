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تنفيذ 1580 حكما متنوعا وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الأحد، 26 مايو 2019 03:10 ص
تنفيذ 1580 حكما متنوعا وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران  مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1580 حكمًا متنوعًا منها 1164حكمًا جزئيا  و57 حكما مستأنفا و300 حكم غرامات و56 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8900 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 

كما تمكنت الحملة من ضبط 103 متهمًا هاربا محكومًا عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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