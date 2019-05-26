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تنفيذ محور الفرافرة ديروط بالوادى الجديد بنسبة 96% بتلكفة مليار و715 مليون

الأحد، 26 مايو 2019 12:00 ص
تنفيذ محور الفرافرة ديروط بالوادى الجديد بنسبة 96% بتلكفة مليار و715 مليون اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع محور الفرافرة / ديروط بطول 310 كم وعرض 10,5 متر وبتكلفة  مليار و715 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 96 % ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف الزملوط، أن هذا المشروع العملاق ضمن مشروعات الطرق القومية التى تنفذها الدولة لاستكمال البنية التحتية بالمحافظة وربطها بمحافظات وادى النيل، موكدا أن هذا الطريق سوف يقضى على عزلة مرمز الفرافرة عن محافظات الصعيد.

وتابع "الزملوط" أنه يجرى أيضا تنفيذ مشروع محور تنيدة / منفلوط ضمن المشروعات القومية للطرق بتكلفة 585 مليون جنيه وكذلك عدد من المشروعات الإسكانية لشباب الخريجين، ومنها مشروع إنشاء 26 عمارة سكنية بمركز الخارجة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه شهر أكتوبر القادم.

كما أعلن محافظ الوادى الجديد عن تنفيذ عدد كبير من مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحى التى تنفذها مديرية الإسكان بالمحافظة، حيث بجرى تنفيذ عدد من المشروعات فيما دخل البعض الخدمة فعليا.

وكشف المحافظ فى بيان أنه تم تنفيذ 30 محطة مياه شرب تضمنت (محطة ناصر الثورة - محطة بورسعيد - محطة الحزب - محطة البستان - محطة القلعة - محطة المجاهدين - محطة الزهور - محطة جناح - محطة الخير والنماء - محطة الشبابة - محطة الراشدة - محطة الجيزة - محطة القصر القبلى - محطة القصر الاسلامية - محطة غرب السلام - محطة 25 يناير - محطة بولاق - محطة الخير والنما - محطة الجديدة - محطة الفرافرة - محطة عثمان بن عفان - محطة شمال باريس - محطة جنوب باريس - محطة بلاط - محطة موط - محطة غرب الموهوب - محطة الأمان - محطة أبومنقار - محطة زراعة 10 - شبكة مياه باريس بطول 60 كم).

وأوضح المحافظ، أنه يجرى تنفيذ مشروعات صرف صحى تصمنت (الغابة الشجرية الفرافرة بمساحة300 فدان - استكمال شبكات الفرافرة بطول 12 كيلو متر  ومشروع توسعات معالجة موط - صرف صحى باريس ومشروع صرف الصحى التجمعات الريفية (تنيدة - أولاد عبدالله - الهنداو - الراشدة - العوينة) و مشروعى مرافق جناح الجديدة، وصرف صحى جورمشين الجديدة والقديمة.

 


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