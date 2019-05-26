تنظيم أول دورى للألعاب الإلكترونية بمصر منتصف أغسطس المقبل

كتبت: هبة السيد

قال رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الاليكترونية شريف عبد الباقى، أن الاتحاد سينظم أول دورى لمراكز الشباب والأندية للألعاب الإلكترونية فى منتصف أغسطس المقبل، وذلك بعد الإنتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم و عيد الأضحى المبارك.

وأوضح عبد الباقى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن تنظيم أول دورى للألعاب الإلكترونية بمصر يأتى بطلب ودعم من وزارة الشباب و الرياضة.

وأضاف عبد الباقى أن الاتحاد يبحث عقد سوبر إماراتى وأخر سعودى مع الفرق الفائزة بدورى الألعاب الإلكترونية بمصر.