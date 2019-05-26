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تموين كفر الشيخ :توريد 122 الف طن من أقماح لشون وصوامع المحافظة

الأحد، 26 مايو 2019 06:29 م
تموين كفر الشيخ :توريد 122 الف طن من أقماح لشون وصوامع المحافظة عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ
كفر الشيخ محمد سليمان
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صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية ،بأن اجمالى  ما تم توريده من الاقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالي في 15 أبريل وحتى صباح يوم الاحد  الموافق 26 مايو الجارى ،هو 122708 طن 982 كجم حيث يتم الاستلام من خلال 23 منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى ،وقطاع مطاحن كفر الشيخ .
 
مشيرا الى ان هناك متابعة من الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخعلى مدار الساعة، خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين ،لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها ،وحل اى مشكلات حيث شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة .
 

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