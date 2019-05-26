تموين الوادى الجديد يستلم 259 بطاقة تموين ذكية للمنتفعين

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن وصول 259 بطاقة تموين ذكية جديدة (بدل فاقد – بدل تالف – فصل اجتماعي) للمديرية والإدارات.

وأكد صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، فى بيان، أنه تسليم البطاقات للإدارات التموينية بواقع 6 بطاقة لمركز بلاط، 17 بطاقة لمركز باريس، 39بطاقة لمركز الفرافرة، و71 بطاقة لمركز الداخلة، و115 بطاقة لمركز الخارجة، 7 بطاقات لمكتب تموين قرية بولاق جنوب مركز الخارجة، و4 بطاقة تموين لمكتب تموين قرية المنيرة شمال واحة الخارجة.

وأضاف السيد، أنه تم التشديد والتنبيه على جميع مسئولى التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة، كما جرى التشديد على مديرى الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، بتوزيع وتسليم البطاقات لأصحابها وتفعيلها للصرف، فى أسرع وقت لصرف مقرراتهم التموينية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة الواحاتية.

كما أعلنت المديرية، عن ضبط مبيد حشرى وحلويات أطفال ومنظفات منتهية الصلاحية وفاسدة ومجهولة المصدر.

وأكد وكيل المديرية، معاذ عبد الرحيم، قيام حملات تموينية بقيادة جمال تمام، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، أسفرت عن تحرير 3 محاضر لسلع فاسدة ومنتهية الصلاحية فى حملة بأسواق مركز الخارجة، عبارة عن مبيد حشري، وشحوم سيارات، ومزيل عرق، وجرى تحريز المضبوطات، وتحرير محاضر بإعدامها.

أضاف معاذ، أن الحملات التموينية أسفرت اليوم عن ضبط مثلجات "لوليتا"، وحلوى أطفال، ومنظفات منزلية كيماوية، مجهولة المصدر، وجرى تحرير محضرين لمحلات تجارية بمركز الخارجة، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدا لإعدامها.