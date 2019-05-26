تمركزات أمنية فى قرية المعابدة بأسيوط بعد مقتل 4 من أبنائها بسبب حائط

كتب عبده زكى

يواصل رجال مباحث أبنوب بقيادة المقدم عبد المجيد مختار وإشراف اللواء منتصر عويضة مدير مباحث أسيوط الجهود للسيطرة على الأوضاع الأمنية بنطاق قرية المعابدة بعد مقتل 4 من أبنائها بينهم ربة منزل بسبب الخلاف على بناء حائط بين منازل عائلتى"العبايدة - بيت عبد الرحمن "و"العطلات".

كانت البداية بنشوب نزاع بين الطرفين بسبب الاختلاف على الحائط وأثناء محاولة الصلح أطلق "عبد الرحيم .أ"وشهرته "هشام" – 45 سنة فلاح -وينتمى لعائلة"العطلات" النار من بندقية آلية فقتل 4 مواطنين 3 منهم ينتمون لعائلة"العبايدة - بيت عبد الرحمن" وهم كلا من "كمال.ح" 45 سنة فلاح، و"صفاء. ن" 32 سنة ربة منزل، و"محمد .ح" 55 سنة فلاح"، والقتيل الرابع "عايد .م" 65 سنة فلاح من عائلة ابو سلام وهو خال المتهم الذى كان يتوسط للصلح بين العائلتين.

وحال ورود البلاغ للمقدم عبد المجيد مختار رئيس المباحث أخطر اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط وأنطلق على رأس قوة مكبرة سيطرت على الأوضاع الأمنية وألقت القبض على المتهم وبحوزته بندقية آلية وكمية من الطلقات كما ضبطت بندقيتين آليتين بجوار جثتى القتيلين الأول والثانى.

وفرض رجال مباحث أبنوب مدعومين بقوات من الأمن المركزى وقوات الأمن كردونا حول منطقة النزاع مع زرع تمركزات وتنشيط التحرى لسرعة السيطة على الموقف حال تجدد إطلاق النار بين العائلتين.