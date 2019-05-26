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تعليم الفيوم: 100% من المدارس أدى امتحان الرياضيات لأولى ثانوى إلكترونيا

الأحد، 26 مايو 2019 05:12 م
تعليم الفيوم: 100% من المدارس أدى امتحان الرياضيات لأولى ثانوى إلكترونيا إمتحان - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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قال محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم إنه تابع امتحان مادة الرياضيات للصف الأول الثانوى العام بالفيوم، وذلك فى إطار النظام التعليمى الجديد، وذلك للوقوف على مدى انضباط العمل باللجان وإزالة العوائق التى قد تواجه الطلاب والمعلمين، واطمأن على انضباط لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة الكافية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالمدارس الحكومية والذين أدوا امتحان مادة الرياضيات الفترة الصباحية 11050 طالب وطالبة، بجميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظة.

وبعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية تم رصد إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الرياضيات إلكتروني وبلغ عددهم 9539 طالب وطالبة، وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقي 1505، وعدد الطلاب المتغيبين عن امتحان اليوم فى الفترة الصباحية 6 طلاب.

وفي الفترة المسائية بلغت نسبة 100% من المدارس أدى امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوى إلكترونى، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الرياضيات 903 طالب وطالبة ، وبعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكتروني 902 طالب وطالبة، وتغيب طالب واحد فقط عن الامتحان.

 

 

 


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