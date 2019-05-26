تعليم الإسكندرية: 94 مدرسة يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوى بالتابلت و 15 ورقى

الاسكندرية جاكلين منير

تابع مصطفى العجمى وكيل مديرية التربية و التعليم بالإسكندرية سير العملية الامتحانية بامتحانات الصف الأول الثانوى العام وتفقد لجنة ثانوية الكويت بإدارة المنتزه، ولجنة تقسيم الزهور بذات الإدارة رفقة سامى فضل مدير عام الإدارة وباهى الفحام مدير إدارة الاتصال السياسى.

يُذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى تم استئنافها اليوم بامتحان مادة الرياضيات بعد عطلة الخميس الماضى لارتفاع درجة الحرارة ، هذا وقد أدى طلاب 94 مدرسة بالمحافظة الامتحان إلكترونيا فى حين أدى طلاب 15 مدرسة بالنظام الورقى ، ومن ناحية أخر ى تفقد العجمى وفضل آخر المستجدات بالمدرسة الدولية واستعدادها للافتاح وانتظام العمل بها للعام الدراسى المقبل .