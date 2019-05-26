تعرف على الأوراق المطلوبة لتقديم الوافدين بالجامعات المصرية × 12 معلومة

بعد فتح باب التقدم للطلاب الوافدين، يرصد "اليوم السابع"، الإجراءات التى يقوم بها الطالب للتقدم لإحدى الجامعات المصرية والدراسة بها.
1- يتم التقدم من خلال الموقع الخاص بمنظومة تنسيق الطلاب الوافدين https://www.wafeden.gov.eg ، أو الدخول إلى الرابط نفسه من خلال الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة www.mohe-casm.edu.eg .
2- يدون الطالب اسمه وفقا لجواز السفر.
3- يشترط في الطالب أن يكون حاصلاً على الثانوية أو ما يعادلها.
4- لابد أن يستوفى الطالب الأوراق والمستندات المطلوبة.
5- الأوراق المطلوبة تشمل صورة الشهادة الدراسية وصورة من جواز السفر.
6- أصل شهادة الثانوية أو ما يعادلها.
7- صورة جواز السفر.
8- وعدد 6 صور شخصية.
9- نتيجة اختبار القدرات بالنسبة للكليات التي تتطلب هذا الاختبار.
10- إيصال سداد مقابل خدمات التقدم على الموقع.
11- صورة من الترشيح المبدئي المرسل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.
12- يتقدم الطالب بالمستندات السابقة للإدارة المركزية للشئون الطلاب الوافدين بالوزارة بحي السفارات بمدينة نصر.
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