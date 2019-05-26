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تعرف على الأوراق المطلوبة لتقديم الوافدين بالجامعات المصرية × 12 معلومة

الأحد، 26 مايو 2019 03:00 ص
تعرف على الأوراق المطلوبة لتقديم الوافدين بالجامعات المصرية × 12 معلومة تقديم أوراق طلاب أرشيفية
وائل ربيعى
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بعد فتح باب التقدم للطلاب الوافدين، يرصد "اليوم السابع"، الإجراءات التى يقوم بها الطالب للتقدم لإحدى الجامعات المصرية والدراسة بها.
 
1-    يتم التقدم من خلال الموقع الخاص بمنظومة تنسيق الطلاب الوافدين https://www.wafeden.gov.eg ، أو الدخول إلى الرابط نفسه من خلال الموقع الإلكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة www.mohe-casm.edu.eg .
 
2-    يدون الطالب اسمه وفقا لجواز السفر.
 
3-    يشترط في الطالب أن يكون حاصلاً على الثانوية أو ما يعادلها.
 
4-    لابد أن يستوفى الطالب الأوراق والمستندات المطلوبة.
 
5-    الأوراق المطلوبة تشمل صورة الشهادة الدراسية وصورة من جواز السفر.
 
6-    أصل شهادة الثانوية أو ما يعادلها.
 
7-    صورة جواز السفر.
 
8-    وعدد 6 صور شخصية.
 
9-    نتيجة اختبار القدرات بالنسبة للكليات التي تتطلب هذا الاختبار.
 
10-   إيصال سداد مقابل خدمات التقدم على الموقع.
 
11-    صورة من الترشيح المبدئي المرسل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.
 
12-  يتقدم الطالب بالمستندات السابقة للإدارة المركزية للشئون الطلاب الوافدين بالوزارة بحي السفارات بمدينة نصر.
 
 
 
 
 
 

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الطلاب الوافدين

اجراءات التقديم

الاوراق المطلوبة من الطلاب الوافدين

مستندات الطلاب الوافدين

تقديم الطلاب الوافدين


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