تصحيح امتحانات الثانوية يقتصر على معلمى الصف الثالث الثانوى.. اعرف التفاصيل

كتب ــ محمود طه حسين

تزامنا مع بدء اللجنة الرئيسية المسئولة عن امتحانات الثانوية العامة تسليم خطابات الندب اليوم للمشاركين فى أعمال الامتحانات ما بين رؤساء لجان ومراقبين وملاحظين ومقدرى درجات، أكدت مصادر مسئولة أن من ينتدب للتصحيح هم معلمو الصف الثالث الثانوى العام.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن مشاركة باقى المعلمين والذين يعملون فى الصفوف الدراسية المختلفة ستكون فى أعمال أخرى بالامتحانات مثل المراقبة أو الملاحظة أو العمل الإدارى داخل الكنترولات، ولكن التصحيح يكون من معلمى الثانوية العامة فى المدارس الثانوى، مشددة على أن من يصحح هو معلم المادة، لأنه أكثر دراية بالمادة وعلى علم تام بها.

وناشدت المصادر معلمى الصف الثالث الثانوى عدم الاعتذار عن أعمال التصحيح، لأن امتحانات الثانوية العامة بمثابة مهمة قومية على الجميع القيام بدوره دون الالتفات إلى أى أشياء أخرى، أو مصلحة خاصة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو.