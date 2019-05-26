تسليم خطابات الندب لأكثر من 150 ألف مشاك بامتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

بدأت اليوم اللجنة المسئولة عن امتحانات الثانوية العامة، ولجان الإدارة تسليم خطابات الندب للمشاركين فى أعمال الامتحانات ما بين مراقب وملاحظ ورئيس لجنة ومقدرى درجات.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر مسئولة، إن خطابات الندب سوف تسلم لأكثر من 150 ألف معلم يشاركون فعليا فى أعمال الامتحانات.

وأوضحت المصادر أن الامتحانات تستوعب قرابة 90 ألف ملاحظ إضافة إلى مراقب ورئيس لجنة وعضو أمن ومصحح، مضيفة أن كتيبة تعمل فى الامتحانات وكل شخص له دور محدد يقوم به وفقا للتعليمات والتوجيهات المحددة له..

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو القادم.