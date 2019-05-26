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ترامب يصل إلى صالة السومو لحضور نهائى بطولة المصارعة فى طوكيو

الأحد، 26 مايو 2019 10:58 ص
ترامب يصل إلى صالة السومو لحضور نهائى بطولة المصارعة فى طوكيو ترامب وميلانيا يتوسطان الحضور فى مباراة مصارعة السومو
وكالات
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وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، اليوم الأحد إلى الصالة المخصصة لرياضة السومو، فى العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك لحضور اليوم الأخير من البطولة المحلية المقامة هناك، وذلك بصحبة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى.

ومن المقرر أن يسلم الرئيس الأمريكى الفائز كأس البطولة والذى يحمل اسمه.

الرئيس ترامب لحظة وصوله إلى صالة الألعاب
الرئيس ترامب لحظة وصوله إلى صالة الألعاب
الرئيس ترامب وزوجته يتابعان مباراة فى مصارعة السومو
الرئيس ترامب وزوجته يتابعان مباراة فى مصارعة السومو
الرئيس ترامب وزوجته يتوسطان الحضور
الرئيس ترامب وزوجته يتوسطان الحضور
المباراة التى يتابعها ترامب
المباراة التى يتابعها ترامب
ترامب وزوجته يتابعان المباراة
ترامب وزوجته يتابعان المباراة
جانب من المباراة
جانب من المباراة
جماهير السومو باليابان
جماهير السومو باليابان
مبارة نهائى البطولة اليابانية فى مصارعة السومو
مبارة نهائى البطولة اليابانية فى مصارعة السومو
ميلانيا وترامب ورئيس وزراء اليابان
ميلانيا وترامب ورئيس وزراء اليابان

 


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