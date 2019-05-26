ترامب يصل إلى صالة السومو لحضور نهائى بطولة المصارعة فى طوكيو

وكالات

وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، اليوم الأحد إلى الصالة المخصصة لرياضة السومو، فى العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك لحضور اليوم الأخير من البطولة المحلية المقامة هناك، وذلك بصحبة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى.

ومن المقرر أن يسلم الرئيس الأمريكى الفائز كأس البطولة والذى يحمل اسمه.



الرئيس ترامب لحظة وصوله إلى صالة الألعاب



الرئيس ترامب وزوجته يتابعان مباراة فى مصارعة السومو



الرئيس ترامب وزوجته يتوسطان الحضور



المباراة التى يتابعها ترامب



ترامب وزوجته يتابعان المباراة



جانب من المباراة



جماهير السومو باليابان



مبارة نهائى البطولة اليابانية فى مصارعة السومو