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ترامب: قضيت وقتا رائعا فى اليابان وشرف كبير تسليم كأس بطولة السومو

الأحد، 26 مايو 2019 02:42 م
ترامب: قضيت وقتا رائعا فى اليابان وشرف كبير تسليم كأس بطولة السومو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب محمد تهامى زكى
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أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن سعادته بتسليم كأس بطولة ترامب الأولى للسومو فى العاصمة اليابانية طوكيو، مؤكدا أنه شرف كبير لتسليم الكأس وقضاء وقت ممتع فى اليابان.

 

 

وقال ترامب عبر حسابه على تويتر: "الليلة فى طوكيو وفى ملعب (ريوجوكو كوكوجيكان) كان لى الشرف الكبير تسليم كأس الرئيس الأول إلى بطل السومو الكبير أسانووياما، تهانينا، قضيت وقتا رائعا من قبل الجميع فى اليابان، شكرا سينزو آبى".

 

ونشر ترامب عدة صورة من البطولة وتسليم الكأس للاعب وأيضا فيديو لبعض اللقطات من المباراة النهائية للبطولة.

 

كان الرئيس الأمريكى وزوجته ميلانيا قد حضرا المباراة النهائية بصحبة رئيس الوزراء اليابانى، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها ترامب حاليا إلى اليابان.


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