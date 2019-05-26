ترامب: الجزء الأساسى من المحادثات مع اليابان سيجرى بعد يوليو القادم

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأحد أن الولايات المتحدة واليابان "تقدمتا كثيرا" فى محادثاتهما التجارية، موضحا أن الجزء الأساسى من المفاوضات سيجرى بعد انتخابات مجلس الشيوخ اليابانى المقررة فى يوليو القادم.

وكتب ترامب فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - " تقدمنا كثيرا فى مفاوضاتنا حول التجارة مع اليابان" ، مشيرا إلى أن الزراعة، ولحوم الأبقار قضيتان مهمتان للغاية .

وأضاف ترامب إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة واليابان عن صفقة تجارية كبيرة؛ وذلك مع استئناف الجانبان محادثاتهما التجارية في طوكيو، مع بقاء التعريفة الجمركية على السيارات نقطة رئيسية.