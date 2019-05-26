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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها النقل

الأحد، 26 مايو 2019 11:00 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها النقل بورصة قطر _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.45% خاسرة 43.45 نقطة، لتصل إلى مستوى 9687.07 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 6 ملايين سهم بقيمة 145 مليون ريال قطرى عبر 4838 صفقة، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 28 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.66%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.29%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.26،%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.34%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%.


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