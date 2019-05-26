سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى العقارات والسلع

الأحد، 26 مايو 2019 02:24 م
تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى العقارات والسلع بورصة دبى _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.30% خاسرا 7.88 نقطة ليغلق عند مستوى 2581.80 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 74.1 مليون سهم محققة ما قيمته 118.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1909 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 14 سهما، فيما انخفضت 18 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.70%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 3.64%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.59%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.69%، ثم شركة أرابتك القابضة بنسبة 5.26%.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى العقارات والتأمين

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بأسهم العقارات

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم العقارات والبنوك

ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم الاتصالات والبنوك

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة دبى

دبى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة