تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والخدمات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% خاسرا 0.99 نقطة ليصل إلى مستوى 1407.50 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 383 مليون سهم، بقيمة قدرها 80، ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.88% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.65%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.62%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.18% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 3.7%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.3%.