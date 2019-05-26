تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2% بختام التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2% خاسرا 170.97 نقطة ليغلق عند مستوى 8360.19 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.97% رابحا 33.34 نقطة ليغلق عند مستوى 3464.47 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 106.2 مليون سهم بقيمة 2.97 مليار ريال، وارتفعت أسهم 21 شركة، فيما تراجعت 161 شركة.

وتراجع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.90%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.40%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.76%.