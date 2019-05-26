سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2% بختام التعاملات

الأحد، 26 مايو 2019 02:50 م
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2% بختام التعاملات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2% خاسرا 170.97 نقطة ليغلق عند مستوى 8360.19 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.97% رابحا 33.34 نقطة ليغلق عند مستوى 3464.47 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 106.2 مليون سهم بقيمة 2.97 مليار ريال، وارتفعت أسهم 21 شركة، فيما تراجعت 161 شركة.

وتراجع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.90%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.40%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.76%.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

البورصة السعودية تنخفض بعد هجمات على محطتى ضخ نفط

تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط هبوط 15 قطاعا

بورصة السعودية خضراء للأسبوع السابع.. وتراجع دبى والكويت والبحرين

البنوك تقود صعود البورصة السعودية والأسهم المصرية تشهد موجة بيع

ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود 12 قطاع

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصة السعودية

تاسى

تداول


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة