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تداول 482 شاحنة بضائع و543 سيارة و576 ماسورة بترولية بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 26 مايو 2019 10:57 ص
تداول 482 شاحنة بضائع و543 سيارة و576 ماسورة بترولية بموانئ البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
السويس – السيد فلاح
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 21 سفينة، وتم تداول 482 شاحنة بضائع و543 سيارة و576 ماسورة بترولية.

حيث شملت حركة الواردات 235 شاحنة و541 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 247 شاحنة بضائع و576 ماسورة بترولية وسيارتين.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم، مغادرة ثلاث سفن وهى "القاهرة، والحرية1، والحرية2" بينما استقبل الميناء بالأمس 4 سفن وهى "أمانة، والحرية1، والنوى اكسبريس، BBC Volga  " وغادرت السفينة Moseldljk  .

يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين أيلة وبريدج ومغادرت السفينة سينا فيما شهد الميناء وصول وسفر ثلاث سفن وهى "أيلة، وبريدج، وسينا" بينما أستقبل ميناء بورتوفيق السفينة شنغهاى ام .

 

 

 


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