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تحرير 1033 مخالفة مرورية وفحص 41 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 26 مايو 2019 10:32 ص
تحرير 1033 مخالفة مرورية وفحص 41 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، والرائد محمد سعيد رئيس وحدة مرور منوف، لتسيير الحركة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1033 مخالفة متنوعة .
 
كما نفذت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 41 شخصا، وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.
 
 

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