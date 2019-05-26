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تحرير محاضر تموين لـ 18 مخبز بالبحيرة بسبب مخالفة المواصفات وتهريب الدقيق

الأحد، 26 مايو 2019 11:36 م
تحرير محاضر تموين لـ 18 مخبز بالبحيرة بسبب مخالفة المواصفات وتهريب الدقيق مخبز-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والأسمدة  إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.
 
وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى ، مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد ،  وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى ،  مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 18 مخبز بمركزى كوم حمادة وبدر  لانتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات  ، و كذلك تجميع الدقيق المدعم  لإعادة بيعه فى السوق السوداء  للتربح والكسب الغير مشروع ، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق
 
 

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حوادث البحيرة

مركز كوم حمادة

خبز مدعم

حملات تموينية بالبحيرة


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