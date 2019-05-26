تجديد حبس متهمين 15يوما فى مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين اثنين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما فى اتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

المتهمون كلا من أحمد بدوي وعبير الصفتى، ووجهت النيابة إليهما في القضية 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.