تجديد حبس سمسار تعدى على والد طليقته بالقطامية 15 يوماً

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس شاب وشقيقه اعتدوا على والد مطلقة الأول بسبب خلافات أسرية فى القطامية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة القطامية، بلاغًا من المستشفى العام، باستقبال "أسامة .م"، 50 سنة، موظف، ومقيم بمساكن الجيزة، مصابا بجرح غائر فى الرأس، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن "محمود ر" 30 سنة، وشهرته "المصري"، سمسار، اشترك مع شقيقه"عامر" فى قتل والدمطلقته داخل مسكنه.

وتبين أن سبب ارتكاب الواقعة علم الأول بموافقة مطلقته على الزواج من شاب، فذهب للاعتداء عليها داخل مسكنها، وعندما ذهب والدها للدفاع عنها، قيده وطعنه بسكين فى رأسه.