تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل لسرقتها ببولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل ربة منزل داخل مسكنها ببولاق الدكرور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحبة الشقة مصابة بعدة طعنات متفرقة بجسدها.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددٍ من الجيران، كما تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، المحيطة بالعقار الذى شهد الجريمة، بالإضافة إلى فحص عدد من المترددين على الضحية.