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تجديد حبس الفلاح المتهم بقتل طالب فى الشرقية بسبب خلاف على هاتف محمول

الأحد، 26 مايو 2019 01:21 م
تجديد حبس الفلاح المتهم بقتل طالب فى الشرقية بسبب خلاف على هاتف محمول حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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قرر قاضى المعارضات فى محكمة فاقوس بمحافظة الشرقية، تجديد حبس فلاح 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بقتل طالب على خلفية مشادة بينهما فى خلاف على اختفاء هاتف المتهم.
 
وتلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى فاقوس المركزى، بوصول إسلام سلامة لابد، 23 سنة، طالب بالمعهد العالى للمساحة بالإسماعيلية ومُقيم فى بندر فاقوس، مصابًا بطعنة نافذة فى القلب، ووفاته فور وصوله متأثرًا بإصابته.
 
وتبين من التحريات التى أجراها الرائد محمد النادى، رئيس مباحث قسم فاقوس، أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد. م. س"، 30 سنة، فلاح ومُقيم فى التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وصديق المجنى عليه، إذ نشبت بينهما مشادة أثناء تواجدهما فى منزل صديقهما "السيد. س. م"، 22 سنة، طالب فى كلية الآداب بجامعة الزقازيق ومقيم فى بندر فاقوس، بعدما عاد المتهم وفوجئ باختفاء هاتفه، فدخل فى نقاش حاد مع صديقيه، فما كان من المتهم إلا أن أخرج "مطواة" بحوزته، وطعنه فى قلبه.
 
ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط المتهم والتحفظ عليه، وتحرير المحضر رقم 1232 لسنة 2019 إدارى قسم فاقوس بشأن الواقعة، بينما قرر قاضى المعارضات تجديد حبسه على ذمة التحقيقات.
 
 

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