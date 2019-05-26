تجديد حبس الأب المتهم بتعذيب طفلته حتى الموت فى السلام

كتب كريم صبحى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس المتهم بضرب ابنته وتعذيبها حتى الموت بمنطقة النهضة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة، بأن الطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، ووالديها منفصلين وبينهم خلافات عائلية.

ترجع الواقعة إلى تلقى قسم شرطة السلام ثانى، بلاغا بوفاة طفلة داخل شقة والدها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من معاينة جثة الطفلة، وجود أثار تعذيب على مناطق متفرقة من جسدها، وبإجراء التحريات اللازمة تبين بأن والدها وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.