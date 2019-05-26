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تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات

الأحد، 26 مايو 2019 02:49 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحا عدد 12.6 نقطة ليغلق عند مستوى 5591.58 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% رابحاً عدد 18.77 نقطة ليغلق عند مستوى 6042.02 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% خاسراً عدد 0.01 نقطة ليغلق عند مستوى 4720.51 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 81.3 مليون سهم بقيمة 18.8 مليون دينار كويتى عبر 3168 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.63%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.31%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.59%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.11%.

وجاء سهم "رمال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 17.87%، تلاه منازل بنسبة 10%، ثم السورية بنسبة 9.74%، فيما تصدر سهم "تسهيلات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم مواشى بنسبة 7.69%، ثم شارقة بنسبة 7.14%.


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