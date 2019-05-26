تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحا عدد 12.6 نقطة ليغلق عند مستوى 5591.58 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% رابحاً عدد 18.77 نقطة ليغلق عند مستوى 6042.02 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% خاسراً عدد 0.01 نقطة ليغلق عند مستوى 4720.51 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 81.3 مليون سهم بقيمة 18.8 مليون دينار كويتى عبر 3168 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.63%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.31%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.59%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.11%.

وجاء سهم "رمال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 17.87%، تلاه منازل بنسبة 10%، ثم السورية بنسبة 9.74%، فيما تصدر سهم "تسهيلات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم مواشى بنسبة 7.69%، ثم شارقة بنسبة 7.14%.