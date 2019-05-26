تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية هدايا "الأهرام" لجلسة 30 يوليو المقبل

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى عابدين، تأجيل محاكمة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، لجلسة 30 يوليو المقبل، لحين ورود تقرير الخبراء فى اتهامهم بارتكاب وقائع إضرار بأموال المؤسسة.

تبلغ قيمة الوقائع التى تتضمنها القضية 268 مليونا و121 ألف جنيه، تمثلت فى تقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة لعدد من المسؤولين السابقين فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"هدايا مؤسسة الأهرام".

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "مخلى سبيلهم" إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال خلال الشهر الماضى، مرسى عطا لله، وصلاح الغمرى، وعبد المنعم سعيد، وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة، إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية.