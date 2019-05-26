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بيان لـ watch it يعلن إحياء وعرض المحتوى الإبداعى المصرى وفق أحدث الطرق

الأحد، 26 مايو 2019 08:03 م
بيان لـ watch it يعلن إحياء وعرض المحتوى الإبداعى المصرى وفق أحدث الطرق watch it
كتب أحمد عرفة
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أعلنت شركة watch it أول وأكبر منصة ديجيتال مملوكة للدولة المصرية، أنها فى إطار جهودها فى حماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفنى المصرى ومستقبل صناعة الدراما والسينما، قد تصدت لمهمة إحياء وعرض المحتوى الإبداعى المصرى وفق أحدث الطرق، وإيقاف مسلسل الإهدار والسطو والقرصنة التى تعرض لها هذا المحتوى العام لسنوات طويلة من خلال تطبيقات وبرامج وقنوات أجنبية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعى التى أهدرت الحقوق وتحولت لساحة للقرصنة هددت الإبداع وهددت شركات الإنتاج فى مختلف المجالات .

 

وأكدت شركة watch it أنها لاحظت خلال الأيام الماضية كثيرا من المغالطات والبيانات الخاطئة والاستهداف العمدى وسوء الفهم والتقدير ومحاولات تضخيم شائعات حول أهداف الشركة التى هى أصلا مملوكة للدولة المصرية، وهدفها حماية حقوق التلفزيون المصرى، والمنتجين والمبدعين المصريين وهو أمر إذ ترفضه الشركة جملة وتفصيلا تعلن ما يلى:

 

شركة watch it باعتبارها الشركة المملوكة للدولة المصرية والمعنية بحماية وحفظ وعرض المحتوى الفنى فى أرشيف التلفزيون المصرى، لن تسمح بمزيد من الإهدار أو السطو أو القرصنة على أى من المواد الفنية أو المحتوى الإبداعى الذى يملكه التلفزيون المصرى

 

وأعلنت الشركة أنها لن تتوقف عند حماية وعرض المحتوى الإبداعى بماسبيرو ، بل سيكون لديها مفاجأت كبيرة فى عمليات الإنتاج مستقبلا ، تنافس بها عمالقة منصات الديجتال لعرض المحتوى الدرامى والسينمائى المصري فى العالم

 

ولفتت إلى أن الرؤية العامة للشركة والتى تتسق مع التوجهات العالمية لحماية صناعة الابداع تؤكد أن مسار شركة watch it باعتبارها شركة مملوكة للدولة المصرية هو السبيل العلمي الآمن  لحماية حقوق المبدعين والمنتجين

 

ورحبت شركة watch it  بتعاون المنتجين  وصناع الدراما والسينما وسائر المبدعين لتحقيق عوائد عادلة تخدم صناعة الدراما والسينما كما توفر شروط إنتاج ملائمة لإثراء الصناعة الفنية فى مصر

 

وأعلنت شركة watch it أن الخطط المستقبلية لمنصة العرض تتضمن إنتاجا كبيرا ومتنوعا يحفظ لمصر موقعها الثابت وسبقها فى صناعة السينما والتلفزيون والإنتاج الفنى عموما بما يحمى القوة الناعمة المصرية الآن وفى المستقبل.

 

 


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يعني إيه منصة "watch it" وهنستفاد منها إيه؟.. المحتوى الإبداعى المصرى كان بيتسرق عينى عينك وده لازم يتوقف.. المنصة الجديدة هترجع ماسبيرو للمنافسة مع القنوات الخاصة مرة تانية.. وعهد سرقة الإبداع المصرى انتهى

Watch iT

منصة ديجيتال

صناع الدراما والسينما


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