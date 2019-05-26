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بلاش سماعات كتير هتسببلك مشاكل..التهاب الأذن أبرزها

الأحد، 26 مايو 2019 04:00 م
بلاش سماعات كتير هتسببلك مشاكل..التهاب الأذن أبرزها مشاكل الأذن
كتبت هند عادل
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قد تكون أذنيك صغيرة إلى حد ما مقارنة بذراع أو ساق، إلا أنها مليئة بالألياف العصبية الحساسة نتيجة لذلك، تخضع الآذن لحصتها العادلة من الحكة، قد تكون لديك حكة أذن مزمنة  لمجرد أنها حساسة للغاية ومع ذلك، يمكن أن تشير تلك الحكة إلى حالة طبية كامنة، وفقا لما أكده موقع " healthline".

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أسباب حكة الأذن

 

الجلد الجاف
 

إذا لم تنتج الأذن ما يكفى من الشمع، يؤدى ذلك إلى جفاف جلد الأذن وهو ما يتبعه حدوث حكة فالشمع له آثار تشحيم، وغيابه يؤدى إلى حدوث  تقشر الجلد.

التهاب القناة السمعية
 

يحدث هذا عندما تصبح البشرة داخل وحول قناة الأذن ملتهبة نتيجة لرد فعل تحسسى تجاه المنتجات الموجودة فى الأذن أو بالقرب منها، مثل منتجات العناية الشخصية أو المعادن فى الأقراط. وهناك نوع آخر من التهاب الجلد فى الأذن يسمى التهاب الجلد الأكزيمى السمعى.

التهاب الأذن الخارجية

 

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التهاب الأذن الخارجية، أو التهاب قناة الأذن الخارجية، يمكن أن يسبب ألم الأذن وكذلك الحكة، والمعروفة باسم "أذن السباح" وينجم عن التهاب، والذى عادة ما يكون بسبب العدوى ويؤدى إلى احمرار وتورم.

 

استخدام السماعات

يمكن أن تتسبب أدوات السمع فى حبس الماء فى الأذنين، أو إثارة رد فعل تحسسى على السمع نفسه. يمكن أن تساعد أجهزة السمع غير المناسبة أيضًا فى الضغط على مناطق معينة من الأذن، مما يؤدى إلى الحكة.

الصدفية
 

الصدفية هى حالة جلدية تؤدى إلى إصابة شخص بطفح جلدى أحمر. يمكن أن تحدث الصدفية فى أجزاء مرئية من الجسم ، مثل الذراعين أو داخل الأذنين.

 


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