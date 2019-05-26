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بعد فوز حزبها.. لوبان ترحب بنتائج الإنتخابات الأوروبية وتدعو ماكرون لحل البرلمان

الأحد، 26 مايو 2019 10:19 م
بعد فوز حزبها.. لوبان ترحب بنتائج الإنتخابات الأوروبية وتدعو ماكرون لحل البرلمان لوبان
كتب: أحمد علوى
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رحبت زعيمة "التجمع الوطني" فى فرنسا مارين لوبان  ، بعد إعلان فوز حزبها اليمينى المتطرف ،  فى الانتخابات الأوروبية الأحد، بالنتائج، واعتبرتها "نصرا للشعب الذى عمل بفخر واعتزاز من أجل استعادة السلطة".

وأضافت لوبان فى مؤتمر صحفى، "نحن نستقبل هذه النتائج بكل فرح لأن التصويت من أجل هذه القائمة هو من أجل فرنسا والشعب فى الواقع" ، مضيفة  "شعبنا يعيش منذ عدة أشهر فى غموض، ونحن البديل الأول  للنظام الحالى، وما حدث هو انتكاسة للحزب الحاكم الذى وضع كل ثقله فى هذه الانتخابات".

ودعت لوبان  ، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى "حل البرلمان وتغيير نظام الاقتراع النسبى فى فرنسا".

 


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