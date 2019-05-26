بروتوكول تعاون بين الصحة والزراعة بالشرقية لتنطيم ندوات توعوية ضد الأمراض المعدية

الشرقية - إيمان مهنى

وقعت مديرتى الزراعة و الصحة بمحافظة الشرقية، بروتوكول تعاون مشترك بين إدارة الثقافة الصحية والزراعة، ذلك تنفيذًا لسياسات وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات الأخرى لرفع المستوى المعرفى الذى هو السبيل للتوقف عن العادات والسلوكيات الخاطئة واستبدالها بالسلوكيات الصحيحة .

وأكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة خلال بيان له، إن البرتوكول يهدف لتنفيذ ندوات تثقيفية مجانية فى مختلف الإدارات الزراعية للتوعية بالأمراض المختلفة "الأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، والأمراض المرتبطة بالبيئة أو بالمرحلة العمرية وغيرها، والأسباب والأعراض والمضاعفات وطرق الوقاية منها" .

وينفذ هذه الندوات نخبة من المختصين بإدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة وقد يستعينوا بأطباء مختصين من خارج المديرية فى حال اقتضى الأمر ذلك.

ويشرف على تنفيذ البروتوكول إدارة التدريب بمديرية الزراعة مارى عزمى، كما يشرف عليه بإدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالشرقية.