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برامج تعليمية لمحو أمية المستفيدات من برنامج "تكافل وكرامة " بأسيوط

الأحد، 26 مايو 2019 12:15 م
برامج تعليمية لمحو أمية المستفيدات من برنامج "تكافل وكرامة " بأسيوط برامج تعليمية لمحو أمية المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة
كتب مدحت وهبة
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عقدت مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط اجتماعًا موسعًا مع الجمعيات الشريكة العاملة فى مجال محو الامية تناول دور الجمعيات فى محو امية المستفيدات من تكافل وكرامة وحثهن على الالتحاق بفصول محو الامية.

وقالت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط إن الاجتماع شارك به 15 مؤسسة مجتمع مدنى ممن يمثلون الجمعيات ذات الخبرة والعاملة فى مجال محو الامية وتعليم الكبار بالمحافظة ورئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بأسيوط العميد مصطفى عبدالله ،حيث تناول مناقشة أهم  المعوقات التى تواجه الجمعيات فى هذا المجال ودور فصول محو الأمية وطرق الاستفادة منها وسبل التعاون الرشيد مع الجمعيات العاملة فى مجال محو الأمية كذلك سبل تيسير عمل الجمعيات للاستفادة من خبراتها فى مجال محو أمية المتسربين من التعليم بالمحافظة وتفعيل مبادرة "أسيوط بلا أمية" والتى أطلقتها المحافظة للقضاء على الأمية فى يناير العام الجارى ومبادرة لا أمية مع تكافل ونشر برامج التوعية والحصر الميدانى الشامل لإعداد الأميين بالمحافظة واستهدافهم بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والشعبية.

وعلى جانب أخر  نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط سلسلة دورات تدريبية وورش عمل استهدفت العاملين فى مجال الرعاية الاجتماعية من الأخصائيين والباحثين الاجتماعيين فى مجال الحماية الاجتماعية وأيضا العاملين فى إدارات وأقسام الضمان ومجال الطفولة ودور الرعاية استهدف التدريب عدد 70 من العاملين وحاضر وقام بالتدريب متخصصين من جامعة اسيوط وخبراء فى مجال العمل من الكفاءات بالمديرية.


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