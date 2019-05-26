بدء اللجنة الثانية للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية بمادة المنطق الحديث

كتب لؤى على

​انطلقت الآن اللجنة الثانية بأول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية ، للقسم الأدبى،حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة الميكانيكا"، والتى تبدأ فى تمام الحادية عشر والنصف وتنتهى فى الواحدة والنصف ظهرا.

وكان قد أدى الطلاب امتحان مادة الفقه باللجنة الأولى، وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و 51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.