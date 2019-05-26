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بدء التصويت فى الانتخابات الفيدرالية والإقليمية ببلجيكا

الأحد، 26 مايو 2019 10:07 ص
بدء التصويت فى الانتخابات الفيدرالية والإقليمية ببلجيكا صندوق انتخابات
بروكسل (أ ش أ)
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توجه المواطنون فى بلجيكا اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الفيدرالية والإقليمية التى تجرى بالتوازى مع انتخابات البرلمان الأوروبى.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين فى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلى لبلجيكا ومن المقرر أن تغلق هذه الأبواب الساعة الرابعة مساء بالتوقيت ذاته، مشيرة إلى أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت يبلغ حوالى 8 ملايين شخص.

ويتطلع البلجيكيون فى هذه الانتخابات الفيدرالية إلى إنهاء عدة أشهر من الجمود السياسى بعد استقالة أكبر حزب فى الائتلاف الحاكم بسبب دعم رئيس الوزراء تشارلز ميشيل لاتفاق الأمم المتحدة حول الهجرة، حيث يسعى ميشيل للفوز بولاية ثانية فى المنصب على رأس ائتلاف يركز على النمو الاقتصادى والأمن الوظيفى.

يذكر أن انتخابات البرلمان الأوروبى قد انطلقت يوم الخميس الماضى لاختيار 751 نائبا فى البرلمان الأوروبى فى ولاية مدتها خمس سنوات.

 


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