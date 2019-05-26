بدء التصويت فى الانتخابات البرلمانية الأوروبية فى فرنسا وألمانيا

باريس (أ ش أ)

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها فى فرنسا وألمانيا أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات البرلمان الأوروبى لاختيار 751 نائبا فى برلمان أوروبى جديد.

وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأحد، أن الناخبين فى 21 دولة من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى - بينها إيطاليا - سيدلون بأصواتهم اليوم فى آخر يوم للتصويت بانتخابات البرلمان الأوروبى التى تجرى على مدار أربعة أيام.

يذكر أن انتخابات البرلمان الأوروبى انطلقت يوم الخميس الماضى لاختيار نواب لولاية مدتها خمس سنوات.