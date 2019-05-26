سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بايدن النائم وساندرز المجنون.. أشهر إهانات ترامب لخصومه الديمقراطيين

الأحد، 26 مايو 2019 01:39 م
بايدن النائم وساندرز المجنون.. أشهر إهانات ترامب لخصومه الديمقراطيين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

منذ اليوم الأول لدخوله المعترك السياسى، بإعلان ترشح فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، اعتاد الرئيس دونالد ترامب توجيه الإهانات لخصومه الديمقراطيين، حتى أنه ما يزال يصف منافسته السابقة هيلارى كلينتون بـ"المحتالة" حتى الآن.

ومع انطلاق سباق الرئاسة الأمريكية 2020، وإعلان عدد غير مسبوق من الديمقراطيين ترشحهم للرئاسة، بدأ "ترامب" استخدام أسلوبه المعتاد مع خصومه، بإطلاق الألقاب والأوصاف المختلفة عليه، والمبادرة بمهاجمتهم.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا عن الديمقراطيين الذين أهانهم "ترامب"، رصدت فيه أسماءهم وعدد المرات التى تعرضوا فيها للإهانة من الرئيس، والمناسبات التى حدثت فيها تلك الإهانات.

وقالت الصحيفة إن جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، والأوفر حظا حتى الآن بين صفوف المرشحين الديمقراطيين، تعرض للإهانة من "ترامب" حوالى 21 مرة، وقال عنه إنه "شخص محدود الذكاء"، وووصفه مرارا بـ "جو بايدن النائم"، بينما سخر من الاتهامات التى واجهته بتعمده تقبيل النساء، قائلا: "جنرال تعال هنا، امنحنى قبلة.. شعرت وكأننى جو بايدن".

وأهان الرئيس الأمريكى السيناتور بيرنى ساندرز 14 مرة، ووصفه بـ"بيرنى المجنون"، بينما أهان السيناتور إليزابيث وارن 10 مرات وأطلق عليها "بوكاهنتس"، فى إشارة إلى الفيلم الذى يحمل الاسم نفسه ويتناول قصة أمريكية من الهنود الحمر. كما وصف "ترامب" المرشح بيل دى بلاسيو بأنه أسوأ عمدة، وسخر ذات مرة من مرشحة أخرى بينما كنت تلقى خطابها وسط الجليد، وقال فى نهاية خطابة بدت مثل سيدة الثلج.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقرينته ميلانيا يصلان اليابان

شرطة طوكيو تستعد بـ25 ألف فرد لتأمين زيارة دونالد ترامب لليابان

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: نانسى بيلوسى فقدت صوابها

دونالد ترامب: هزمنا تنظيم داعش فى العراق وسوريا

دونالد ترامب

الرئيس الامريكى

الديمقراطيين

اهانات ترامب للديمقراطيين


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة