انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمادة الفقه لطلاب القسم الأدبى

ويؤدى طلاب القسم الأدبى امتحان مادة المنطق الحديث خلال اللجنة الثانية، التى تبدأ فى الحادية عشرة والنصف وتنتهى فى الواحدة والنصف ظهرا.

يُذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية تمتد من اليوم حتى 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154 ألفا و954 طالبا وطالبة فى القسمين العلمى والأدبى، منهم 103 آلاف و67 طالبا بالقسم الأدبى و51 ألفا و887 بالقسم العلمى، إضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.