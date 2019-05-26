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اندلاع القتال بين الجيش الليبى واليليشيات المسلحة فى العاصمة طرابلس

الأحد، 26 مايو 2019 01:23 ص
اندلاع القتال بين الجيش الليبى واليليشيات المسلحة فى العاصمة طرابلس الجيش الليبى يشتبك مع الميليشيات المسلحة فى طرابلس
كتب مصطفى عنبر
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اندلع قتالا ضاريا في العاصمة مساء أمس السبت، بين قوات "الجيش الوطني الليبي" والميليشيات المسلحة فى العاصمة طرابلس، أثناء محاولة الاول للتقدم إلى داخل المدينة.

 

ووفقا لقناة روسيا اليوم نقلا عن سكان في طرابلس، إن "الجيش الوطني الليبي التابع لقوات المشير خليفة حفتر، قام بمحاولة جديدة صباح السبت للتقدم على طريق يمتد من المطار السابق، الذي يقع بضاحية جنوبية، إلى وسط المدينة".

 

من جهتها، استمرت جهود الأمم المتحدة الداعية للتفاوض ووقف إطلاق النار، فيما دعت فرنسا، ودول أوروبية أخرى، لوقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

 


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